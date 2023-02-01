المجر تحتل المرتبة الأخيرة في مؤشّر الفساد بأوروبا لعام 2022

أربيل (كوردستان 24)- حلّت المجر مكان بلغاريا في المرتبة الأخيرة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا الغربية في مؤشّر الفساد، بحسب تقريرٍ لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2022.

واتهم التقرير الذي نشرته المنظمة الدولية، أمس الثلاثاء، "النخب السياسية" في المجر بإساءة استخدام أموال الحكومة والتكتل على حدّ سواء.

ويصنّف تقرير الشفافية السنوي 180 دولة حول العالم على مقياس الفساد منذ عام 1995 بناء على استطلاعات رأي لخبراء ورجال أعمال.

ودخلت بودابست في خلاف طويل مع بروكسل بشأن مخاوف تتعلّق بالفساد وحكم القانون أدت إلى تجميد التكتل تمويلات بمليارات اليوروهات للمجر، بحسب فرانس برس.

وفي محاولةٍ منها لإقناع بروكسل بالإفراج عن هذه الأموال، التزمت بودابست مجموعة من الإصلاحات القانونية ومكافحة الفساد، بما في ذلك إنشاء هيئة رقابية تضمّ ممثلاً عن منظمة الشفافية الدولية.

وأشار التقرير إلى "عقدٍ من تراجع الديموقراطية والتدهور المنهجي لسيادة القانون على يد الحزب الحاكم" في المجر.

وأكّدت المنظمة في الوقت ذاتها أنّ "الأدلة تتزايد ضدّ النخب السياسية بشأن إساءة استخدامها لأموال الحكومة والاتحاد الأوروبي".

وردّت بودابست على تقرير المنظمة، مشيرة إلى فضيحة فساد في بروكسل ظهرت الشهر الماضي وطالت نائبة لرئيسة البرلمان متهمة بتلقّي رشاوى.

وقال بيان حكومي "من المثير للاهتمام أنّ منظمة الشفافية الدولية لم تحقق في بيروقراطية بروكسل أو البرلمان الأوروبي".

واتّهم البيان المنظمة الرقابية "بالانتماء إلى شبكة سوروس"، في إشارة إلى المموّل الأميركي المجري جورج سوروس، الذي يقول رئيس الوزراء المجري إنّه يتدخل في السياسة المجرية والعالمية.