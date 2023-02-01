تعيين 18 مستشارا للسوداني يثير جدلا لدى نواب

أربيل ( كوردستان 24 ) - كشف مستشار لرئيس الوزراء فضل عدم الإشارة إلى اسمه لتقرير نشرته "الشرق الأوسط" اللندنية (1 شباط 2023) تابعته كوردستان 24 أن "السوداني عيّن 18 مستشاراً، معظمهم من الموظفين في دوائر الدولة، ويعملون بمرتباتهم الأصلية، كما أنهم مكلفون بخدمة عامة، وهناك 5 فقط من المستشارين الجدد الذين تم تعيينهم برواتب محددة".

وتقدم عضو اللجنة القانونية النائب رائد حمدان المالكي، أمس، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء حول عدد مستشاريه، جاء فيه " يجب أن يكون هذا الامر متفقا مع أحكام قانون تنظيم عمل المستشارين رقم 3 لسنة 2022 الذي ينص على أن يحدد عدد المستشارين لمجلس الوزراء بـ(6) مستشارين".

ومن بين الأسماء المعروفة التي عينها السوداني مؤخراً بصفة مستشار، رئيس هيئة النزاهة السابق حسن الياسري، والقيادي في تيار «الحكمة» فادي الشمري، ومدير عام دائرة الشؤون الثقافية الشاعر عارف الساعدي، وهشام الركابي مدير مكتب رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، قال في بيان، الأحد الماضي، عن مسألة تعيين الياسري مستشاراً للشؤون الدستورية، إنها خطوة «تأتي التزاماً من الحكومة لتنفيذ بعض مضامين المنهاج الوزاري، وعملاً باتفاق الكتل السياسية حول الحاجة إلى إجراء تعديلاتٍ دستورية يُتفق عليها.