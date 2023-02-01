طقس العراق.. انخفاض في درجات الحرارة بدءاً من الغد

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في اقسامها الشرقية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية أحياناً مع تساقط ثلوج في أقسامها الجبلية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع تساقط أمطار، كما تتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع تساقط أمطار، وتتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وبين أن "طقس يوم الاحد المقبل سيكون غائماً جزئياً الى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الشمالية ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".