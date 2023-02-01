سیاسة

نائب : عدد أعضاء البرلمان العراقي لايتوافق مع عدد سكان العراق

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البرلمان العراقي - أرشيف
البرلمان العراقي - أرشيف
العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - كشف نائب مستقل أن عدد مقاعد البرلمان العراقي الحالي لايتوافق مع عدد سكان العراق لان العدد تزايد بنحو 10 ملايين .

أشار محمد الزيادي النائب المستقل في مجلس النواب الى تقرير لوزارة التجارة الذي يكشف أن عدد المسجلين وفق  البطاقة التموينية تجاوز  42 مليون شخص ، وهذا يسبب مشكلة لاعضاء البرلمان الذي يبلغ   329  نائبا لانه عندما حددت هذه النسبة كان عدد السكان أقل بحيث قدر 100 ألف مواطن لكل نائب . لف

وأضاف الزيادي " في السنوات الاخيرة إزداد عدد سكان العراق بنحو 10 ملايين شخص ولابد على  البرلمان أن يراعي هذه النسبة كي يمثل جميع سكان العراق .

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