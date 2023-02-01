بينها محادثات أربيل وبغداد.. حكومة كوردستان تجتمع لمناقشة ثلاثة ملفات

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يجتمع مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 1 شباط فبراير 2023، لمناقشة عدد من الملفات بينها مسألة الحوارات بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان، ان مجلس الوزراء سيتناول برنامج المحادثات بين وفد حكومة الإقليم، والمسؤولين في الحكومة الاتحادية، بحضور رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وبحسب بيان الدائرة، فإن الاجتماع سيبحث ثلاثة مواضيع، أولها عرض مضمون ونتائج المحادثات بين وفد إقليم كوردستان، والمسؤولين في حكومة بغداد.

في الجزء الثاني من الاجتماع، سيتناول المجلس عرضا لسوق الأوراق المالية في إقليم كوردستان.

وفي القسم الأخير، يناقش مجلس الوزراء أيضا مسألة حل مشكلة ضمان بنك مشاريع حكومة إقليم كوردستان المتوقفة.