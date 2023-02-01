رئيس إقليم كوردستان يستقبل السفير البريطاني لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، السفير البريطاني لدى العراق، مارك برايسون ريتشاردسون.

وشدّد الجانبان على أهمية العلاقة بين العراق وإقليم كوردستان والمملكة المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة والتأكيد على استمرار العلاقات بين أربيل وبغداد.

وبشأن أوضاع الإقليم الداخلية، رحّب السفير البريطاني باجتماع الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيَين، معرباً عن دعم بلاده للحوار بين الجانبين وحل المشاكل العالقة عبر الحوار.

في غضون ذلك، ناقش الجانبان قضية قوانين النفط والغاز والميزانية العراقية وقرارات المحكمة الاتحادية العليا وانعكاساتها السلبية على المناخ السياسي في البلاد.

وعن ذلك، جدد السفير البريطاني التأكيد على أن بلاده تدعم أربيل وبغداد وتشدد على ضرورة حل الطرفين خلافاتهما من خلال الحوار.