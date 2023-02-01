للمرة الأولى.. ضبط شحنة مخدرات قادمة من سوريا في إسرائيل

أربيل (كوردستان24)- قالت وسائل اعلام إسرائيلية يوم الثلاثاء، ان السلطات الإسرائيلية ضبطت شحنة من المخدرات خلال محاولة شخصين تهريبها من سوريا إلى داخل أراضيها للمرة الأولى، بعد شحنات مماثلة ضبطتها على حدودها مع لبنان.

وقالت هيئة البث والإذاعة الإسرائيلية "مكان"، إن قوات من الجيش والشرطة أحبطت عملية تهريب مخدرات على الحدود الإسرائيلية- السورية.

وأضافت الإذاعة، أن نقاط المراقبة العسكرية رصدت عددا من "المشبوهين" كانوا يحاولون تهريب المخدرات من الأراضي السورية إلى إسرائيل في منطقة لواء الجولان وجيل الشيخ.

وانتهت العملية باعتقال مشبوهين اثنين، عُثر بحوزتهما على 21 كيلوغراما من المخدرات "تقدّر قيمتها بمئات آلاف الشواكل".

وتوالت تقارير لجهات مختصة وتحقيقات صحفية، تشير الى ضلوع عائلة الرئيس السوري بشار الأسد، ومقربين منه، في شبكات لتصنيع المخدرات والتجارة بتصديرها من سوريا إلى دول أخرى.