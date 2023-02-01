إسبوع التعايش الديني بين المكونات في أقليم كوردستان والعالم

أربيل (كوردستان 24 ) - يبدأ إسبوع التعايش الديني بين المكونات المختلفة في العالم وأقليم كوردستان ، موضوع التعايش والتسامح الديني الموجود في مناطق كوردستان أصبح نموذجا يحتذى به .

على مدى سنوات حرب داعش وأعمال العنف التي حصلت في العراق والمنطقة حافظ أقليم كوردستان على ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين جميع مكوناته الدينية والقومية والمذهبية وأصبح ملاذاً آمنا لكل هذه المكونات والنازحين واللاجئين . حيث إستقبل أقليم كوردستان على مدى حرب دأعش 138 ألف نازح مسيحي من مناطق مختلفة من الموصل ،وفي أواخر سنة 2016 نزح 250 ألف مسيحي أخر من بغداد وبقية المحافظات العراقية .

وخلال هذه الفترة تميزت كوردستان بثقافة التعايش والتسامح وأصبحت المدن الكوردية حضنا آمنا ودافئا وفي أعلى درجات الضيافة والكرم لما يقارب من مليوني نازح ولاجئ، بحيث أصبحت الحالة الكوردستانية محط إشادة وحديث العديد من الموؤسسات العالمية وقادة ورؤساء العالم خاصة الدور البطولي لقوات البيشمركة في حماية حياة ومناطق المكونات الدينية .

ونتيجة هذا الاستقبال وكرم الضيافة من قبل أهالي مدن أقليم كوردستان بالاضافة الى دور وإهتمام حكومة الاقليم بهذه الثقافة ، عبرت المراكز الدينية وهذه المكونات عن شكرها وإمتنانها لحكومة أقليم كوردستان ودور وتضحيات قوات بيشمركتها .

ففي شهر حزيران من العام 2014 عندما إحتل تنظيم داعش الارهابي محافظة نينوى ،نزح حوالي 138 ألف مسيحي الى محافظات أقليم كوردستان ،وبعد أحداث عام 2016 نزح مايقارب 250 ألف مسيحي أخر من بغداد وباقي المناطق العراقية ثم هاجر نصف هذا العدد البلاد .

قوات البيشمركة وعلى مدى سنوات الحرب على الارهاب سجلت أروع البطولات وقدمت دمائها في سبيل حماية الانسانية والمكونات المختلفة وحررت مناطق واسعة من سيطرة داعش ، بحيث أصبحت قوات البيشمركة نموذجا للتضحية والفداء على مستوى العالم .