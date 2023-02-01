نيجيرفان بارزاني في ذكرى هجوم شباط: فلنحقق وحدة الصف ونخدم كوردستان معا

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء، ان هجوم الأول من شباط، والذي جرى قبل 19 عاما، هو مناسبة لتعزيز وحدة الصف بين كافة القوى السياسية في الإقليم.

ونشر نيجيرفان بارزاني على حسابه الرسمي في تويتر، "نحيي بعزة ذكرى شهداء الواحد من شباط الذين أصبحوا ضحية للإرهاب دون تفرقة، تحية لارواحهم وذويهم".

وأضاف "فلنحقق حلم وهدف الشهداء من خلال وحدة الصف والتوافق ونخدم كوردستان سوية".

وفي مثل هذا اليوم قبل تسعة عشر عاماً، فجر انتحاريان نفسيهما داخل مقري الحزبين الرئيسيين خلال استقبال المهنئين في أول أيام عيد الأضحى. وأودى التفجيران بحياة ما لا يقل عن 103 شخصاً وإصابة نحو 133 آخرين بينهم قادة حزبيون رفيعون ومدنيون.