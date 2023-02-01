العراق يعلن حجم الصادرات النفطية خلال شهر

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء، أن صادراتها من الخام تجاوزت 100 مليون برميل بقيمة مالية بلغت قرابة 8 مليارات دولار أمريكي خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وجاء ذلك في بيان نشرت فيه الوزارة، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وبلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (101) مليون (245) الفا و( 95 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (7.690) مليارات دولار .

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليونا و(460) الفا و (50) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و( 475) الفا و( 516 ) برميلا .

وقالت الوزارة في بيانها ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (75.96 ) دولاراً .