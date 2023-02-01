ريزان حمه صالح: التعايش في إقليم كوردستان "مهم جدا" لدى الفاتيكان

أربيل (كوردستان24)- قالت ممثل حكومة إقليم كوردستان في إيطاليا، ريزان حمه صالح، إن الإقليم أصبح مثالا للتعايش في الشرق الأوسط مشيرة الى ان التسامح الديني مهم جدا لدى الفاتيكان.

وقالت ريزان حمه صالح، لكوردستان 24، ان زيارة قداسة البابا الى إقليم كوردستان، هو دليل كبير على الأهمية التي يوليها الفاتيكان للإقليم.

وأضافت ان "رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيس الإقليم أجريا زيارات للفاتيكان عدة مرات، وقد كانت هذه الزيارات محل ترحيب حيث عقدا اجتماعات مع البابا، كما أن البابا أرسل ممثله الخاص الى الإقليم عدة مرات، مما يدل على أن الفاتيكان يهتم كثيرا بإقليم كوردستان".

وأكدت ان الفاتيكان يشاهد كيف اصبح إقليم كوردستان معقلا للتعايش بين الأديان المختلفة، وصارت مثالا يحتذى به في الشرق الأوسط، ويريد الفاتيكان الاهتمام بإقليم كوردستان في جميع الدول الأوروبية".

وأضافت ان ممثلية حكومة الإقليم، تواصل العمل على تحسين العلاقات بين حكومة الإقليم والدول الأوروبية.

وعلى مدى سنوات حرب داعش وأعمال العنف التي حصلت في العراق والمنطقة، حافظ أقليم كوردستان على ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين جميع مكوناته الدينية والقومية والمذهبية وأصبح ملاذاً آمنا لكل هذه المكونات والنازحين واللاجئين.