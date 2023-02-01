مكتب رئيس الوزراء: استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار من الأموال المسروقة

أربیل (كوردستان 24 ) - أعلن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الاول من شباط عن استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار من الأموال المسروقة.

وقال المكتب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "الجهات المختصة تمكنت من استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار، من الأموال المسروقة وإعادة إدخالها في خزينة الدولة".

وأضاف ان "ذلك جاء وفقا للمنهاج الحكومي وضمن سعي الحكومة المستمر لاسترداد أموال العراق المهرّبة للخارج".