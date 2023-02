مسرور بارزاني في ذكرى شباط: الكراهية لن تنتصر أبداً

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، وبمناسبة الذكرى الـ 19 لفاجعة الأول من شباط، أن الكراهية لن تنتصر أبداً.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر، "نستذكر اليوم فاجعة الأول من شباط 2004".

وتابع رئيس حكومة إقليم كوردستان "إنها تذكير بأن الكراهية لن تنتصر أبداً والوحدة هي السبيل للمضي إلى الأمام".

Today we remember the tragedy of February 1st, 2004. It is a reminder that hate must never prevail and unity is the way forward. pic.twitter.com/COO9j2ipjr