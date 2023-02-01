سیاسة

مسرور بارزاني في ذكرى شباط: الكراهية لن تنتصر أبداً

author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يضع إكليلاً من الزهور على ضريح شهداء فاجعة الأول من شباط
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يضع إكليلاً من الزهور على ضريح شهداء فاجعة الأول من شباط
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، وبمناسبة الذكرى الـ 19 لفاجعة الأول من شباط، أن الكراهية لن تنتصر أبداً.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر، "نستذكر اليوم فاجعة الأول من شباط 2004".

وتابع رئيس حكومة إقليم كوردستان "إنها تذكير بأن الكراهية لن تنتصر أبداً والوحدة هي السبيل للمضي إلى الأمام".

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