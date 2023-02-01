سیاسة

مسرور بارزاني : الاول من شباط تذكيرلنا بعدم إنتصار الحقد والكراهية

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مسرور بارزاني رئيس حكومة أقليم كوردستان - الاول من شباط
مسرور بارزاني رئيس حكومة أقليم كوردستان - الاول من شباط
کوردستان

أربيل ( كوردستان 24 ) - أعلن رئيس حكومة أقليم كوردستان أن الاول من شباط يذكرنا بان لانسمح أبدا للحقد والكراهية بالانتصار  .

مسرور بارزاني رئيس حكومة أقليم كوردستان قال في تدوينة على حسابه في تويتر : تمر علينا اليوم ذكرى فاجعة الاول من شباط عام 2004 ، وهذه الذكرى تذكرنا بان لانسمح أبدا للحقد والكراهية أن ينتصر ، وأن وحدة الصف هو الطريق نحو الازدهار .

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