مسرور بارزاني : الاول من شباط تذكيرلنا بعدم إنتصار الحقد والكراهية

مسرور بارزاني رئيس حكومة أقليم كوردستان قال في تدوينة على حسابه في تويتر : تمر علينا اليوم ذكرى فاجعة الاول من شباط عام 2004 ، وهذه الذكرى تذكرنا بان لانسمح أبدا للحقد والكراهية أن ينتصر ، وأن وحدة الصف هو الطريق نحو الازدهار .

Today we remember the tragedy of February 1st, 2004. It is a reminder that hate must never prevail and unity is the way forward. pic.twitter.com/COO9j2ipjr