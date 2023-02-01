السعودية توافق على زيادة أعداد المعتمرين العراقيين

أربيل (كوردستان 24)- وافقت المملكة العربية السعودية على زيادة أعداد المعتمرين العراقيين من 1000 معتمر إلى أكثر 5000.

وقالت هيئة الحج والعمرة العراقية، إن "رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي زار مع مسؤولين عراقيين منفذ عرعر، للاطلاع على إجراءات تفويج المعتمرين العراقيين إلى السعودية لأداء مناسك العمرة".

وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها، الأربعاء، أن "الجانب السعودي وافق على زيادة أعداد المعتمرين من 1000 معتمر إلى أكثر من خمسة آلاف".

وأضافت "هناك تنسيق وتعاون كبيرين بين الهيئة والعمليات المشتركة والقوات الأمنية في محافظة كربلاء المقدسة ومحافظة الأنبار لتأمين الطريق، إضافة إلى استنفار ملاكات هيئة الحج والمنافذ الحدودية لتسهيل الإجراءات المتعلقة في منح تأشيرات السفر إلى الديار المقدسة".

مؤكّدةً أنها "تسعى لرفع العدد لأعلى طاقة استيعابية والوصول إلى عشرة آلاف معتمر"، لافتاً إلى أن "الهيئة العليا للحج والعمرة تبحث مع الجانب السعودي أعداد الحجاج للموسم المقبل".

وطالبت الهيئة في بيانها، "الجهات الأمنية بتفويج الحجاج على مدار الساعة وفتح السيطرات الأمنية باتجاه منفذ عرعر وعدم اقتصار وقت التفويج لـ 12 ساعة".