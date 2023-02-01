سیاسة

الرئيس التركي يعلن رفض بلاده انضمام السويد للناتو طالما تسمح بحرق المصحف

ويتطلّب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مصادقة كل دوله الأعضاء، وعددها 30
author_image أحمد حاجي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "أنقرة لن توافق على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي الناتو طالما أنها تسمح بحرق وتمزيق المصحف الشريف على أراضيها".

جاء ذلك في خطاب له الأربعاء، أمام الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان أن "موقفنا إيجابي تجاه عضوية فنلندا في حلف الناتو وسلبي تجاه عضوية السويد".

ويتطلّب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مصادقة كل دوله الأعضاء، وعددها 30.

والأسبوع الماضي علّقت تركيا المحادثات بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

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