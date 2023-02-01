سیاسة

وزارة العدل الأمريكية تفتش المنزل الشاطئي لبايدن في ديلاوير

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العالم بايدن

أربيل (كوردستان 24)- قال محامي الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إن وزارة العدل تفتش المنزل الشاطئي للرئيس في ديلاوير حسب المخطط، مضيفا أن بايدن يتعاون مع ذلك الإجراء.

وأضاف بوب باور المحامي الشخصي لبايدن في بيان "اتفقنا على التعاون"، مشيراً إلى أن النقاب سيُكشف عن مزيد من المعلومات بعد انتهاء التفتيش.

وفي أواخر الشهر الماضي، فتشت وزارة العدل منزل بايدن، بعد "عرض طوعي واستباقي" قدمه محاميه الشخصي إلى الوزارة.

وقال بوب باور، محامي الرئيس في بيان، إن عملية التفتيش تلك العثور على ستة مواد أخرى، بما في ذلك وثائق تحمل علامات تصنيف.

وأعلنت السلطات الأمريكية في السابق العثور على وثائق سرية للغاية تخص بايدن في منزل سابق له ويعود إلى الفترة التي شغل فيها منصب نائب الرئيس أثناء حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما.

كما أعلن البيت الأبيض أن الجمهوريين ينظمون "مسرحية سياسية" خلال التحقيق في وثائق الرئيس بايدن السرية، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تعاون للتحقيق بشأن وثائق بايدن السرية بنية حسنة.

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