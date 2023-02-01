توماس زديشوفسكي لكوردستان 24: على أوروبا إجراء إصلاح جذري في ملف الهجرة واللاجئين

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يعقد البرلمان الأوروبي جلسة عامة في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الأربعاء وبحضور 705 أعضاء يمثلون 450 مليون أوروبي في 27 دولة.

وسيناقش الاجتماع مشروع قانون لإعادة بعض اللاجئين الذين لا تتعرض حياتهم في بلدانهم للخطر ولا يستوفون متطلبات اللجوء في أوروبا.

وتم تقديم مشروع قانون من قبل المفوضية الأوروبية ووزراء داخلية الدول الأوروبية إلى البرلمان الأوروبي لمناقشة هذا الملف.

وحول هذا الملف قال عضو البرلمان الأوروبي توماس زديشوفسكي لكوردستان 24، إنه "على أوروبا إجراء إصلاح جذري في ملف الهجرة واللاجئين".

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الهجرة في الاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون لكوردستان 24، إنه "سنشدد حدودنا بوجه المهاجرين خلال العام 2023"، مضيفةً أن "الباب سيبقى مفتوحاً أمام المهاجرين الأوكران فقط".

وشددت على أن "السويد التي تترأس منصب رئاسة هذه الدورة للاتحاد الأوروبي، ستنجح في حل أزمة منع تدفق اللاجئين".

وبحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الهجرة الأوروبية، فإنه وصل إلى أوروبا خلال عام 2022 أكثر من 186 ألف مهاجر، وفقد 2256 شخصاً لحياتهم أثناء محاولتهم العبور إلى دول الاتحاد.