سیاسة

توماس زديشوفسكي لكوردستان 24: على أوروبا إجراء إصلاح جذري في ملف الهجرة واللاجئين

وسيناقش الاجتماع مشروع قانون لإعادة بعض اللاجئين الذين لا تتعرض حياتهم في بلدانهم للخطر ولا يستوفون متطلبات اللجوء في أوروبا
author_image أحمد حاجي
عضو البرلمان الأوروبي توماس زديشوفسكي في تصريح لكوردستان 24
عضو البرلمان الأوروبي توماس زديشوفسكي في تصريح لكوردستان 24
العالم عضو البرلمان الأوروبي توماس زديشوفسكي ملف اللاجئين والهجرة

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يعقد البرلمان الأوروبي جلسة عامة في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الأربعاء وبحضور 705 أعضاء يمثلون 450 مليون أوروبي في 27 دولة.

وسيناقش الاجتماع مشروع قانون لإعادة بعض اللاجئين الذين لا تتعرض حياتهم في بلدانهم للخطر ولا يستوفون متطلبات اللجوء في أوروبا.

وتم تقديم مشروع قانون من قبل المفوضية الأوروبية ووزراء داخلية الدول الأوروبية إلى البرلمان الأوروبي لمناقشة هذا الملف.

وحول هذا الملف قال عضو البرلمان الأوروبي توماس زديشوفسكي لكوردستان 24، إنه "على أوروبا إجراء إصلاح جذري في ملف الهجرة واللاجئين".

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الهجرة في الاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون لكوردستان 24، إنه "سنشدد حدودنا بوجه المهاجرين خلال العام 2023"، مضيفةً أن "الباب سيبقى مفتوحاً أمام المهاجرين الأوكران فقط".

وشددت على أن "السويد التي تترأس منصب رئاسة هذه الدورة للاتحاد الأوروبي، ستنجح في حل أزمة منع تدفق اللاجئين".

وبحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الهجرة الأوروبية، فإنه وصل إلى أوروبا خلال عام 2022 أكثر من 186 ألف مهاجر، وفقد 2256 شخصاً لحياتهم أثناء محاولتهم العبور إلى دول الاتحاد.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف