معبر فيشخابور الحدودي في كوردستان يفعّل رابطاً للراغبين بالذهاب من وإلى روجافا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة معبر فيشخابور الحدودي في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، تفعيل رابط إلكتروني للراغبين بالذهاب من وإلى روجافا.

وقال مدير معبر فيشخابور الحدودي شوكت بربهاري في تصريح لكوردستان 24، إنه "من أجل تقديم المزيد من الخدمات للاجئي غرب كوردستان، وللقضاء على الروتين الإداري، وتسهيل الإجراءات".

وأضاف أنه "اعتباراً من الأسبوع المقبل، فإن العبور من معبر فيشخابور سيكون إلكترونياً، وسيكون بإمكان كل لاجئ من غرب كوردستان ويقيم في إقليم كوردستان، التقدم بطلب زيارة من البيت وبدون أي عناء من خلال هذا الرابط، ويحصل على إذن إجراء زيارة إلى روجافا".

وأكد أنه "بالنسبة للقادمين من روجافا إلى إقليم كوردستان، فإنه منذ شهر تموز من العام الماضي، أصبح تقديم الطلب إلكترونياً".

وشدد على أنه "ليس فقط نظام زيارات الذهاب والإياب، بل نظام الضرائب والإيرادات أيضاً، تم تنظيمه بشكل شفاف في هذا المعبر".

وفتح معبر فيشخابور الحدودي بين إقليم كوردستان وروجافا في العام 2013، للحالات المرضية والإنسانية وللتبادل التجاري.