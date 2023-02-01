اقتصاد

وكالة الاستخبارات العراقية تعلن ضبط مليون لتر من المشتقات النفطية

وأضافت، أن "ذلك جاء بإشراف من قبل وزير الداخلية ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية"
author_image أحمد حاجي
وكالة الاستخبارات العراقية تعلن ضبط مليون لتر من المشتقات النفطية
وكالة الاستخبارات العراقية تعلن ضبط مليون لتر من المشتقات النفطية
العراق وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ضبط مليون لتر المشتقات النفطية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن ضبط مليون لتر من المشتقات النفطية في 8 مواقع و26 عجلة مع سائقيها تستخدم للمتاجرة غير الرسمية في مناطق متفرقة.

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان تلقته كوردستان 24، أن "مفارز الوكالة نفذت واجبات نوعية أنتجت عن إحباط تهريب أكثر من مليون لتر من المشتقات النفطية وكشف 8 مواقع تستخدم للمتاجرة وتدوير المشتقات في محافظات بغداد ونينوى وذي قار والبصرة وكركوك وضبط 26 عجلة تستخدم لذات الغرض والقبض على سائقيها".

وأشارت إلى أن "ذلك جاء بإشراف من قبل وزير الداخلية ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية واستكمالاً للتدابير المتخذة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية للحد من نشاط عصابات تهريب المشتقات النفطية وإحباط مخططهم الإجرامي الذي يستهدف مقدرات البلد".

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