مناورات جوية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة شاركت فيها خصوصاً قاذفة استراتيجية أمريكية ومقاتلات شبح، وذلك ردّاً على تهديدات كوريا الشمالية، كما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن الجيش الكوري الجنوبي إنّ الطائرات حلّقت فوق البحر الأصفر الواقع بين شبه الجزيرة الكورية والصين، في أول تدريبات من نوعها هذا العام.

ويأتي هذا الاستعراض للقوة بعدما أعلن وزيرا الدفاع الأمريكي والكوري الجنوبي زيادة في هذه التدريبات والتعاون الأمني.

وشملت التدريبات قاذفة استراتيجية من طراز "بي-1بي" ومقاتلات شبح تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "إف-22" و"إف-35" بي ومقاتلات من طراز "إف-35 إيه" تابعة للجيش الكوري الجنوبي، وفقاً للمصدر نفسه.

وأضافت "يونهاب" نقلاً عن وزارة الدفاع أنّ "هذه التدريبات الجوية المشتركة تظهر رغبة الولايات المتّحدة وقدرتها على توفير ردع واسع وقوي وموثوق به ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية".

وتثير كل المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية غضب بيونغ يانغ التي تعتبرها تدريبات لغزو محتمل وغالباً ما ترد عليها بتهديدات وتدريبات من جانبها.