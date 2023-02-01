فؤاد حسين والسفيرة الأمريكية يبحثان جدول أعمال زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن

أربيل (كوردستان 24)- بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع السفيرة الأمريكيَّة لدى العراق ألينا رومانوسكي، اليوم الأربعاء، جدول الأعمال لزيارة الوفد العراقي لواشنطن.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته كوردستان 24، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل اليوم الأربعاء ألينا رومانوسكي، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لدى العراق، وتباحث الجانبان حول مُستجدّات الأوضاع السياسيَّة في العراق على مُختلِف الصُعُد، وأهمّية تعزير آليّات التعاون الثنائيّ بين العراق وأمريكا؛ خدمة لمصلحة البلدين، كما ناقشا التحديات الأمنيَّة التي تواجه المنطقة بصورة عامة".

وأضاف البيان أن "الجانبين تطرقا إلى الزيارة المُرتقبة التي سيجريها الوفد العراقيّ إلى واشنطن في الأيام القليلة المُقبلة برئاسة فؤاد حسين لبحث القضايا السياسيَّة والأمنيَّة والاقتصاديَّة، وتبادلا وجهات النظر ووضع اللمسات الأخيرة حول مُحاور وجدول الأعمال المُكثف واللقاءات المُزمعُ عقدها مع جهات مُتعددة في الإدارة الأمريكيَّة".

من جانبها أكَّدت السفيرة الأمريكيَّة بحسب البيان أنَّ "بلادها تولي أهتماماً كبيراً لهذة الزيارة المُهمة، خاصةً وأنَّ هذه الزيارة تأتي في وقت مُهم في تاريخ العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، وتُؤكَّد على تطوير الروابط بين البلدين، وأنها سوف تُناقش الأوضاع الحساسة التي تمرّ بها المنطقة".