سیاسة

فؤاد حسين والسفيرة الأمريكية يبحثان جدول أعمال زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن

وأكدت السفيرة الأمريكية أن "بلادها تولي أهتماماً كبيراً لهذة الزيارة المُهمة، خاصةً وأنَّ هذه الزيارة تأتي في وقت مُهم في تاريخ العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن"
author_image أحمد حاجي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والسفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والسفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي
العراق السفيرة الأمريكية ألينا رومانوسكي فؤاد حسين

أربيل (كوردستان 24)- بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع السفيرة الأمريكيَّة لدى العراق ألينا رومانوسكي، اليوم الأربعاء، جدول الأعمال لزيارة الوفد العراقي لواشنطن.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته كوردستان 24، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل اليوم الأربعاء ألينا رومانوسكي، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لدى العراق، وتباحث الجانبان حول مُستجدّات الأوضاع السياسيَّة في العراق على مُختلِف الصُعُد، وأهمّية تعزير آليّات التعاون الثنائيّ بين العراق وأمريكا؛ خدمة لمصلحة البلدين، كما ناقشا التحديات الأمنيَّة التي تواجه المنطقة بصورة عامة".

وأضاف البيان أن "الجانبين تطرقا إلى الزيارة المُرتقبة التي سيجريها الوفد العراقيّ إلى واشنطن في الأيام القليلة المُقبلة برئاسة فؤاد حسين لبحث القضايا السياسيَّة والأمنيَّة والاقتصاديَّة، وتبادلا وجهات النظر ووضع اللمسات الأخيرة حول مُحاور وجدول الأعمال المُكثف واللقاءات المُزمعُ عقدها مع جهات مُتعددة في الإدارة الأمريكيَّة".

من جانبها أكَّدت السفيرة الأمريكيَّة بحسب البيان أنَّ "بلادها تولي أهتماماً كبيراً لهذة الزيارة المُهمة، خاصةً وأنَّ هذه الزيارة تأتي في وقت مُهم في تاريخ العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، وتُؤكَّد على تطوير الروابط بين البلدين، وأنها سوف تُناقش الأوضاع الحساسة التي تمرّ بها المنطقة".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف