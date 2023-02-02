قتلى وجرحى جراء قصف روسي لمبنى في مدينة كراماتورسك الأوكرانية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة كييف الأربعاء مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جراء سقوط صاروخ روسي على مبنى سكني دمره بالكامل في مدينة كراماتورسك الأوكرانية.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن الروس يحاولون تحقيق مكاسب يمكنهم التباهي بها في الذكرى الأولى للحرب في 24 شباط/ فبراير لا سيما في الجبهة الشرقية. ويسيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا على أجزاء من كراماتورسك.

وأكد حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو أن "المحتلين الروس قصفوا بناية سكنية في وسط المدينة بصاروخ دمرها كليا".

وأشار الموقع الإلكتروني الرسمي لشرطة المنطقة في معلومات أولية، إلى "سقوط 3 قتلى مدنيين إضافة إلى إصابة 20 شخصا".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تعليق على الضربة الصاروخية إن "أناسا مسالمين قُتلوا وهم تحت الأنقاض".

وأضاف: "هذا هو الواقع اليومي للحياة في بلدنا. بلد على حدود الشر المطلق".

وتقع كراماتورسك في المنطقة الشرقية من دونيتسك التي يسيطر الانفصاليون المدعومون من الكرملين على أجزاء منها، بما في ذلك أكبر مدنها منذ عام 2014.

وتسعى موسكو إلى السيطرة على المنطقة بأكملها، بعد إعلانها جزءا من الأراضي الروسية العام الماضي.