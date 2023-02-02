"مكافحةِ الإرهاب" يعتقل أربعة مطلوبين في محافظات عراقية متفرقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب يوم الأربعاء، القاء القبض على أربعة إرهابيين في محافظات متفرقة.

وقال الجهاز في بيان، انه "بتوجيهات من القائد العام للقوات المسلحة، نفذتْ قطعات جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة من العمليات النوعية حيث قامت وبالتنسيق مع فوج مكافحة إرهاب السليمانية بواجبي إلقاء قبض على إرهابيين اثنين في منطقة جمجمال في محافظة السليمانية".

واضاف انه "تم تنفيذ واجب إلقاء قبض على احد المطلوبين في قضاء الشرقاط محافظة صلاح الدين، كما نفذت عملية إلقاء قبض على أحد الاهداف في محافظة كركوك".

وتابع الجهاز ان "قواته نفذت عملية تفتيش على أكداس للأعتدة في محافظة نينوى (قضاء الحضر)، حيث عثرت على مجموعة اعتدة في احدى مضافات عصابات داعش إلارهابي وتم حرق المضافة بالكامل".