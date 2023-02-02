سیاسة

مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة بشأن الوضع في العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
.
.
العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، اليوم الخميس، 2 من شباط  عن عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الوضع في العراق.

وذكرت البعثة في بيان تابعته كوردستان 24 أن "مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم جلسة بشأن الوضع في العراق".

وأضافت، أن "عقد الجلسة سيتم في الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد".

وذكرت أنه "من المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إحاطة بشان التطورات في العراق وكذلك بشأن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)".

وبحسب مصادر سياسية يمكن أن تقدم بلاسخارت في إحاطتها أمام مجلس الامن الدولي  ثلاثة ملفات عن الوضع في العراق اليوم الخميس على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف