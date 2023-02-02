مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة بشأن الوضع في العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، اليوم الخميس، 2 من شباط عن عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الوضع في العراق.

وذكرت البعثة في بيان تابعته كوردستان 24 أن "مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم جلسة بشأن الوضع في العراق".

وأضافت، أن "عقد الجلسة سيتم في الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد".

وذكرت أنه "من المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إحاطة بشان التطورات في العراق وكذلك بشأن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)".

وبحسب مصادر سياسية يمكن أن تقدم بلاسخارت في إحاطتها أمام مجلس الامن الدولي ثلاثة ملفات عن الوضع في العراق اليوم الخميس على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي.