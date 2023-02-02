سیاسة

سفير إيران بالأمم المتحدة يحمّل إسرائيل مسؤولية هجوم أصفهان

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هجوم بطائرات مسيرة على مجمع تابع لوزارة الدفاع الايرانية في أصفهان
هجوم بطائرات مسيرة على مجمع تابع لوزارة الدفاع الايرانية في أصفهان
إيران

أربیل (كوردستان 24 ) - أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم الخميس، 2 شباط  أن مبعوث طهران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، قال إن التحقيقات الأولية، تشير إلى مسؤولية إسرائيل عن الهجوم بطائرات مسيرة على منشأة عسكرية في أصفهان.

ونقلت الوكالة شبه الرسمية عن السفير الإيراني قوله إن "هذا الفعل الذي ارتكبته إسرائيل، يتعارض مع القانون الدولي ونحن ندينه".

وليل السبت الأحد الماضي، استهدفت طائرات مسيرة مصنعا عسكريا بالقرب من مدينة أصفهان وسط إيران، وأعلنت طهران أن دفاعاتها تصدّت لهجوم الطائرات المسيرة، من دون وقوع إصابات.

وفور وقع الحادث لم تحمل طهران أي جهة مسؤولية الهجوم، لكن التلفزيون الإيراني بث تصريحات للنائب، حسين ميرزاعي، قال فيها إن هناك "تكهنات قوية بأن إسرائيل وراء ذلك"، وفقا لـ"رويترز".

وقال مسؤول أميركي لـ"رويترز"، الأحد، إن "إسرائيل تقف على ما يبدو وراء هجوم بطائرات مسيرة على مصنع عسكري في إيران".

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