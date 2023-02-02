صفقةٌ بدون قيود.. شركةٌ أميركية تعرض بيع مسيّرتين لأوكرانيا مقابل دولارٍ واحد!

أربيل (كوردستان 24)- أبدت شركةٌ أميركية لصناعة المُسيّرات الجوية الخاصة بالمراقبة، استعدادها لبيع مسيّرتين لأوكرانيا مقابل دولارٍ واحد فقط، شريطة موافقة الحكومة الأميركية.

وزوّد الجيش الأميركي أوكرانيا بعدة مسيّراتٍ صغيرة الحجم، تُستخدم في مجالات الاستطلاع والهجوم، لكن الأمر لم يتوسع ليشمل طائرات ذات قدرات متقدمة.

وقالت شركة "جنرال أتوميكس ايرونوتيكال سيستمز" إنها تحضُّ واشنطن منذ أشهر، على تزويد أوكرانيا بطائرات من طراز "غراي إيغل" و"ريبر" التي تنتجها.

وأضافت أن الطائرات المسيّرة القادرة على التحليق لمسافات طويلة وعلى ارتفاعات متوسطة هي أكثر ما تحتاجه أوكرانيا الآن في حربها ضد روسيا، بحسب فرانس برس.

وسبق للقوات الأميركية أن استخدمت هذا النوع من المسيّرات في أفغانستان وسوريا والعراق ومناطق نزاع أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ليندن بلو "منذ بداية الهجوم الروسي، بدأنا في البحث عن خيارات للاستجابة عبر منتجاتنا لطلبات القوات الأوكرانية".

وأضاف في بيانٍ له، أن الشركة "عرضت تدريب مشغلين أوكرانيين لطائراتها دون أي تكلفة على الحكومتين الأميركية أو الأوكرانية".

يأتي ذلك، بعد يومين من رفض الرئيس الأميركي، جو بايدن، تزويد كييف بطائراتٍ حربية من طراز (F 16)، تزامناً مع تصريحٍ للرئيس الفرنسي أكد أن تزويد كييف بمقاتلات أمر غير مستبعد.

وأبدت الشركة استعدادها لتسليم أوكرانيا مسيّرتين مخصصة للتدريب مع محطة تحكم أرضية وأجهزة أخرى، مقابل مبلغ رمزي هو دولار واحد فقط.

وفي حال موافقة الحكومة الأميركية، سيتعين على أوكرانيا أو أي جهة أخرى دفع تكاليف تجهيز الطائرات ونقلها وإعدادها لنشرها في الجو فوق ساحة المعركة.

ووصف الرئيس التنفيذي للشركة، العرض بأنه "صفقة رائعة بدون شروط أو قيود"، قائلاً إن المطلوب فقط هو موافقة حكومة الولايات المتحدة.