سیاسة

السودانی يوجه بتدقيق الإيرادات المتحققة من شركات الهاتف النقال

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي
العراق

أربيل ( كوردستان 24 ) - وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، 2 شباط  بتدقيق الإيرادات المتحققة من شركات الهاتف النقال.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة بمتابعة موضوع تدقيق الإيرادات المتحققة من شركات الهاتف النقال، وتقديم التوصيات إلى رئيس الوزراء خلال 30 يوماً حداً أقصى بدءاً من تاريخ إصدار هذا التوجيه".

وأضاف أن "هذا التوجيه صدر خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الخامسة التي عقدت الثلاثاء الماضي".

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