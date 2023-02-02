أمطار وانخفاض في درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم ويكون غائماً مع تساقط أمطار متفرقة ، كما تتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض بضع درجات في القسم الجنوبي من البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم السبت سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة ليلاً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع تساقط أمطار ليلاً ، كما تتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي ،أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الاحد في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار في اقسامها الغربية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً وتكون الأمطار خفيفة الى متوسطة الشدة كما يتشكل الضباب ويزول تدريجياً ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، وترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".

ولفت الى أن "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة في المنطقة الوسطى ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً وتكون الامطار متوسطة الشدة ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".