جوتيار عادل: وفد من حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد قريبا

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، اليوم الخميس، أن وفدا من حكومة الإقليم سيزور قريبا العاصمة بغداد.

وقال عادل في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، ان الهدف من زيارة الوفد، سيكون مواصلة الحوارات مع المسؤولين في بغداد، بهدف حل كافة القضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية، وحسم قضية استحقاق الإقليم من الموازنة المالية للعام 2023.

وأضاف ان مجلس الوزراء، بحث موضوع العلاقات مع بغداد، في الاجتماع الذي عقده مساء أمس.

وأشار الى ان حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، توصلتا الى تفاهمات بخصوص النصوص القانونية، وهناك عدة ملفات اخرى منها المادة 140 من الدستور، وتشريعات نرى أنها مهمة، و يتعين حسمها وفق الجدول الزمني المحدد لها بحسب الاتفاق السياسي الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة الاتحادية، وبما ينص عليه الدستور.

وأكد عادل على ضرورة تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية العليا لأن هذه المحكمة قد تشكلت وفق قرار من الحاكم المدني الامريكي "بول بريمر" بقانون يخالف الدستور الدائم للبلاد، معبرا عن أسفه عن إصدار هذه المحكمة قرارات للضغط على الاقليم.

وشدد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، على ضرورة أن تكون المحكمة الإتحادية مستقلة في قراراتها، وأن تكون بعيدة عن الصراعات السياسية.