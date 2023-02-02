العراق| المالية النيابية توصي المركزي بهذه الإجراءات لضبط أسعار الدولار

أربيل (كوردستان 24)- أوصت اللجنة المالية النيابية العراقية، الخميس، البنك المركزي باتخاذ إجراءات جديدة لضبط أسعار صرف الدولار مقابل العملة المحلية.

وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، "على البنك المركزي تلبية متطلبات البنك الفيدرالي الأميركي لمنع أو تقليل الضغط على الفواتير المرسلة إليه، للحد من شح العملة الصعبة في البلاد".

وشدّد على "ضرورة إيجاد حلول حقيقية لآلية منح الرخص المصرفية، ومنح الثقة للتجار بأن يتعاملوا مباشرة مع البنك المركزي من دون وساطة، للسيطرة على الواقع الاقتصادي وحركة الدولار داخل العراق".

ودعا الكرعاوي، الحكومة إلى "العمل لحسم ملف تقلب أسعار الصرف في الأسواق، وإبعاد البنك الفيدرالي من التحكم بالاقتصاد العراقي"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن "الحكومات العراقية السابقة لم تضع ستراتيجية وبرنامجاً حكومياً لإدارة ملف سعر الصرف ونافذة بيع العملة".

وكشف عضو اللجنة المالية أن "البنك سيصدر خلال اليومين المقبلين تعليمات جديدة بهدف إيجاد حلول سريعة للمواطن من خلال زيادة عدد المنافذ، وتسهيل إجراءات منح الرخص المصرفية".

إلى جانب "فتح وكالات مباشرة للتجار الذين يستوردون المواد من الخارج، والسيطرة على المنافذ الحدودية لمعرفة الحجم الحقيقي لواردات البلد".

وقال "تلك الإجراءات يجب أن تؤخذ بشكل سريع على المستوى الداخلي، أما المستوى الخارجي سيتضح بعد زيارة الوفد العراقي للتفاوض مع الجانب الأميركي في يوم الـ10 من شباط الحالي".