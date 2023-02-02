اقتصاد

بالإضافة إلى الرمان حكومة كوردستان تستعد لتصدير التفاح والعنب والعسل

author_image مظفر مزوري
کوردستان المنتجات المحلية القطاع الزراعي التفاح برواري الرمان العسل العنب

أربيل (كوردستان24)- لدعم المنتجات المحلية والاهتمام بالقطاع الزراعي، تعمل حكومة إقليم كوردستان على تصدير أنتاج فاكهة التفاح لمنطقة برواري العليا في محافظة دهوك وكذلك العنب والعسل الذي يتم انتجاه محلياً الى الاسواق العالمية، كما صدّرت حكومة كوردستان فاكهة الرمان من حلبجة وزاخو الى الاسواق الخليجية في وقت سابق.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان انه بعد فحص مكونات تفاح منطقة برواري العليا، ظهر أنه " يطابق المعايير الدولية، كونه لا يحتوي على أي مبيدات أو مواد كيميائية، وتبلغ نسبة السكر فيه 14.9%"، وحسب المعيار الدولي يجب أن تكون نسبة السكر في التفاح ما 10 – 25%، وأظهرت التحاليل "أن تفاح منطقة برواري العليا طبيعي 100%".

كما لفتت دائرة الاعلام والمعلومات ان الخصائص المهمة والطعم الرائع الذي يمتلكه تفاح منطقة برواري العليا، كان سبباً رئيسياً في التسويق لها.

وتتكون منطقة برواري العليا من 38 قرية، ولديها محصول جيد من فاكهة التفاح، والتي تباع حالياً في تسعة متاجر دولية داخل إقليم كوردستان.

رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني كان قد وعد سابقاً بتسويق المنتجات المحلية الكوردستانية في الاسواق العالمية، فبعد مشروع تصدير الرمان من حلبجة وزاخو الى أسواق الخليج، تعمل حكومته حالياً على تصدير التفاح والعنب والعسل أيضاً الى الاسواق العالمية.

ومن المتوقع في العام الحالي تصدير موسم حصاد التفاح، الى مناطق وسط وجنوب العراق أيضا وكذلك دول الخليج العربي، الى جانب الاسواق المحلية في كوردستان.

وكانت الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان على عكس سابقاتها من الحكومات، ومنذ بداية تشكيلها عملت على تعزيز وبناء البنية التحتية في إقليم كوردستان.

وإحدى أهم الاستراتيجيات الاقتصادية لحكومة إقليم كوردستان هو رفع نسبة الصادرات والتبادل التجاري مع دول العالم، لذلك فقد اهتمت باستمرار بالقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية في كوردستان.

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