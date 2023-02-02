مسرور بارزاني والسفير البريطاني لدى العراق يشددان على أهمية حل المشاكل بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 2 شباط (فبراير) 2023، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون.

وشغل الوضع الداخلي في إقليم كوردستان وضرورة إجراء الانتخابات محوراً رئيسياً من الاجتماع.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية تضافر الجهود بين الأطراف الكوردستانية في الدفاع عن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعد مناسب من هذا العام واتمام الإجراءات القانونية للعملية الانتخابية بأسرع وقت، مبيناً أن حكومة اقليم كوردستان مستعدة لتوفير كل ما تتطلبه العملية الانتخابية من مستلزمات.

واتفق السفير البريطاني على أهمية تذليل جميع المشاكل والعقبات التي تعترض العملية الانتخابية لهذا العام.

وفي جانب آخر من اللقاء، بحث الجانبان ضرورة حل المشاكل القائمة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.

واتفق الجانبان على أهمية إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية في أقرب وقت ممكن، بما يضمن الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان.

كما جدد السفير البريطاني التأكيد على دعم بلاده لأمن إقليم كوردستان واستقراره.

كما تناول الاجتماع، الذي حضرته القنصلة العامة البريطانية لدى إقليم كوردستان روزي كيف، سبل توطيد العلاقات بين بريطانيا وإقليم كوردستان، ولا سيّما في مجال الاقتصاد وتصدير محاصيل الإقليم الزراعية إلى الأسواق العالمية وتطوير قطاع الطاقة.