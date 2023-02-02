سیاسة

الهجرة تعلن عودة 123 نازحا إلى مناطق سكناهم في الأنبار

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الهجرة النازحين الأنبار

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الخميس، عودة 123 نازحاً إلى مناطق سكناهم في الأنبار.

وذكر بيان للوزارة، أنه "بإشراف مباشر من وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، تمت عودة (123) نازحاً من عشوائيات العامرية والمدينة السياحية إلى مناطق سكناهم الأصلية في (الرمادي ، الخالدية ، الفلوجة ، الكرمة وبعض المناطق الغربية بمحافظة الأنبار) بالتنسيق مع محافظة الأنبار وقيادة عمليات الأنبار ومنظمة (IOM)".

وأكدت وزير الهجرة على "ضرورة تلبية احتياجاتهم الضرورية وتوفير الأجواء المناسبة لهم بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف