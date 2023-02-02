الهجرة تعلن عودة 123 نازحا إلى مناطق سكناهم في الأنبار

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الخميس، عودة 123 نازحاً إلى مناطق سكناهم في الأنبار.

وذكر بيان للوزارة، أنه "بإشراف مباشر من وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، تمت عودة (123) نازحاً من عشوائيات العامرية والمدينة السياحية إلى مناطق سكناهم الأصلية في (الرمادي ، الخالدية ، الفلوجة ، الكرمة وبعض المناطق الغربية بمحافظة الأنبار) بالتنسيق مع محافظة الأنبار وقيادة عمليات الأنبار ومنظمة (IOM)".

وأكدت وزير الهجرة على "ضرورة تلبية احتياجاتهم الضرورية وتوفير الأجواء المناسبة لهم بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية".