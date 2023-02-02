وزير الخارجية لنظيره السعودي: لدينا تعاون مستمر بالمجال الأمني ومكافحة المخدرات

أربيل ( كوردستان 24 ) - أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، 2 شباط 2023 أن هناك تعاوناً مستمراً بالمجال الأمني ومكافحة المخدرات مع السعودية، فيما أشار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى دور العراق المهم في المنطقة.

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مبنى وزارة الخارجية ببغداد وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة وزير الخارجية السعودي مهمة، وتأتي في وقت يتميز بكثرة التحديات"، مؤكداً "أهمية إجراء الحوارات والنقاشات حول التحديات التي تهم المنطقة عامة".

وأضاف، أن "الحوارات والنقاشات مستمرة مع ممثلي المملكة العربية السعودية، حول العلاقات الثنائية بين البلدين التي تطورت في مجالات مختلفة"، مشيرا إلى أن "هناك تنسيقاً مع الجهات المعنية والمسؤولين في المملكة العربية السعودية، حول السياسية النفطية والتنسيق ضمن اطار أوبك وأوبك بلس، أضافة إلى وجود تعاون مكثف حول التبادل التجاري والاستثماري، ونتطلع إلى تزويد العراق بالكهرباء سواء من الشبكة السعودية أو الخليجية".

ولفت إلى، "وجود تعاون مستمر مع المملكة العربية السعودية، في المجال الأمني ومحاربة عصبات المخدرات، ونعمل لتخفيف حالة التوتر في المنطقة"، مبيناً أن "السعودية تلعب دوراَ مهماً في هذا المجال".

وذكر حسين "تطرقنا إلى عقد الاجتماع الرابع للجنة السياسية والأمنية بين الطرفين برئاستي ورئاسة وزير الخارجية السعودي، كما تطرقنا إلى عقد المجلس المشترك التنسيقي العراقي السعودي، أضافة إلى التطرق للاستثمارات"، منوهاً بأن "الجانب السعودي أكد استعداد الشركات السعودية للاستثمار لدعم الاقتصاد العراقي".

وقدم حسين الشكر "للسعودية لدعم استضافة بطولة خليجي 25 في العراق".

من جانبه، اكد وزير الخارجية السعودي فيصل من فرحان، خلال المؤتمر، "عمق العلاقة بين العراق والسعودية، لاسيما وانها تشهد زخماً ايجابياً كبيراً في الفترة الأخيرة، والعمل بخطى وثيقة لاستمرار الزخم".

وأعرب عن "دعمه لجهود العراق في تعزيز الرخاء والاستقرار"، مؤكدا "تفعيل مجلس التنسيق المشترك الذي يعمل على تعزيز مشاريع عديدة".

وأضاف، أن "العراق يشهد تطوراً اقتصادياً ايجابياً جدا، ويلعب دوراً اساسياً ومهماً في استقرار المنطقة"، مشدداً على "ضرورة دفع عملية الاستقرار في المنطقة".

وهنَّأَ بن فرحان "العراق باستضافة خليجي 25 وما حققته من نجاح كبير، إضافة إلى تحقيقه الفوز في البطولة".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في وقت سابق من اليوم الخميس، وصول وزير الخارجيَّة السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى بغداد في زيارة رسميَّة.

وقال الصحاف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الخارجيَّة السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى بغداد في زيارة رسميَّة".

وأضاف الصحاف، أن "وزير الخارجية السعودي سيلتقي خلال الزيارة، كل من رئيس الجمهوريَّة عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسيّ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين".