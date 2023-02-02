بدعمٍ من حكومة كوردستان.. مستشفى جديد في أربيل يستقبل المرضى مجاناً

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مستشفى العطاء الإماراتي بمحافظة أربيل توفير خدمات مجانية للمرضى، بعد دعمٍ قدمته حكومة إقليم كوردستان.

وقالت مديرة المستشفى الدكتورة لانا طلعت، "يضم المستشفى أقسام الاستشارة والجراحة والولادة الطبيعية والمرضى الداخليين والأطفال غير الطبيعيين والصيدلية والمختبر والأشعة، وكلها مجانية".

وأضافت "بالنسبة لبعض الخدمات مثل الجراحة والولادة الطبيعية والصيدليات والمختبرات يتم دفع مبلغ يسير جداً فقط رسوماً لفتح الملفات".

ووضعت التشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين في صلب مهامها للاهتمام بالقطاع الصحي، وتمثلت أحدث الخطوات في توفير الخدمات لمستشفى العطاء الإماراتي بمحافظة أربيل.

وافتتحت المديرية العامة لصحة أربيل بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الإماراتي في الأول من تشرين الثاني 2022، مستشفى العطاء الذي يقدم خدماته مجاناً بأحدث الأجهزة الطبية بشكل يومي.

وبهذا الصدد، قالت مديرة المستشفى "خلال ثلاثة أشهر فقط قدم المستشفى العلاج اللازم إلى 853 مريضاً، وسجل أكثر من 100 حالة ولادة"، بحسب الموقع الرسمي لحكومة كوردستان.

وأضافت "على الرغم من عدم الإعلان عن الافتتاح رسمياً، إلا أنه تم فتح معظم الأقسام لخدمة المرضى، وحتى الآن تم تسجيل 65 حالة ولادة طبيعية و48 عملية جراحية".

وزادت "يتم تأمين الأدوية من قبل المديرية العامة لصحة أربيل، وأن دعم التشكيلة الوزارية التاسعة لقطاع الصحة أسهم في تحسين الخدمات وتقديمها بشكل أفضل".