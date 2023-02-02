أبرز ما جاء في إجتماع الديمقراطي الكوردستاني مع حركة التغيير

أربيل (كوردستان 24 ) - أجتمع اليوم الخميس 2 شباط 2023 وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع وفد من حركة التغيير في أربيل وتم عرض تفاصيل ما دار في لاجتماع خلال مؤتمر صحفي .

كشف دليرعبدالخالق المتحدث باسم حركة التغيير عن أبرز المواضيع التي تمت مناقشتها في الاجتماع ، منها إدارية وسياسية وقانونية بين أقليم كوردستان وبغداد بالاضافة الى ملفات الانتخابات والاقتصاد والشؤون الحكومية والعوائق التي تقف أمام طريق هذه الملفات .

وتابع أيضا: " نحن كحركة التغيير نرى أنه يجب أن نقدر مبادئ الديمقراطية ومن أجل أن نؤسس لنموذج حكم ناجح في العراق يجب إزالة العوائق التي أصبحت في طريق الدورة البرلمانية السادسة لبرلمان كوردستان ،لذلك يجب أ، يجلس جميع القوى السياسية ويتفقوا على قانون وإجماع وطني ".

أما بشتيوان صادق عضو وفد الحزب الديمقراطي الكرودستاني قال في المؤتمر الصحفي " إن الانتخابات كان الموضوع الابرز في نقاشات إجتماعنا م،مشيرا أذا لم تجرى انتخابات برلمان كوردستان ستقع تجربة أقليم كوردستان أمام تساؤل كبير، لذلك فان الديمقراطي الكوردستاني مستعد لكل التسهيلات والمساعدة في سبيل إجراء الانتخابات المقبلة التي يجب أن لا تتجاوز الشهر العاشر من العام الجاري ونحن مستعدون مع الاطراف الاخرى في برلمان كوردستان لاجراء تعديل في قانون الانتخابات .

واضاف صادق ، الوضع الحالي لاقليم كوردستان يتطلب من الجميع التنسيق والتعاون من أجل خدمة الناس .