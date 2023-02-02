سیاسة

السوداني وبن فرحان يؤكدان أهمية تفعيل مجلس التنسيق العراقي السعودي

من جهته أكد وزير الخارجية السعودي "تطلّع بلاده لفتح آفاق أوسع من التعاون مع العراق"
author_image أحمد حاجي
السوداني وفيصل بن فرحان
السوداني وفيصل بن فرحان
العراق السوداني فيصل بن فرحان الرياض بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أهمية تفعيل مجلس التنسيق العراقي السعودي.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي تلقته كوردستان 24، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل اليوم الخميس وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان والوفد المرافق له".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوطيد التعاون المتبادل في المجالات المختلفة، والتنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية".

كما أكد الجانبان أهمية "تفعيل مجلس التنسيق العراقي السعودي واللجان المشتركة بين البلدين".

وأشار السوداني كما جاء في البيان "إلى العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وأهمية أن تنعكس وبشكل ملموس على واقع البلدين، بأطر تعاون على مختلف المستويات والصعد".

من جهته أكد وزير الخارجية السعودي "تطلّع بلاده لفتح آفاق أوسع من التعاون مع العراق، في مجالات عدة، بما يحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين، ويعزز من مصالح شعبيهما".

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