مجلس القضاء الكوردستاني يرد على مفوضية الانتخابات العراقية بشأن قضية الرئيس المشترك "للاتحاد الوطني"

أربيل (كوردستان 24)- وجه مجلس القضاء في إقليم كوردستان كتاباً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الخميس، بشأن إلغاء الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وجاء في الكتاب المرقم بـ (4166) وعليه توقيع رئيس ممثلية إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى "إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات/دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، الموضوع/ جواب".

وأضاف "نهديكم أطيب تحياتنا.. كتابكم المرقم بالعدد (ش.ح/خ/س/5) المؤرخ في 30/1/2023، لاحقاً لكتابنا المرقم بالعدد (م.ر 3579) المؤرخ في 31/1/2023 نحيل إليكم كتاب مجلس قضاء الإقليم/رئاسة محكمة استئناف منطقة أربيل/ محكمة تحقيق آسايش أربيل المرقم بالعدد (104) المؤرخ في 1/2/2023، نفضلكم بالاطلاع واتخاذ ما يقتضي".

وجاء في كتاب المحكمة الذي وجهته ما يلي "وإشارة إلى الكتاب الموجه إلى محكمة بداءة السليمانية /1 بالعدد (22245) في (6/10/2022) من قبل وزارة الداخلية لحكومة إقليم كوردستان المذيل بتوقيع المدعو (هەلو سعيد محمد أمين) المتهم حالياً والمطلوب لدى هذه المحكمة وفق المادة (331) من قانون العقوبات العراقي لاصداره الكتاب أعلاه متجاوزاً صلاحيات وظيفته وخلافاً للواقع والقانون".

وتابع "عليه نطلب تزويدنا بنسخة كاملة ومصدقة من الاضبارة الخاصة للحزب السياسي (الاتحاد الوطني الكوردستاني) لاتخاذ ما يلزم من قبلنا للإجراءات التحقيقية واتخاذ ما يلزم من قبلكم كون الكتاب الصادر إلى محكمة بداءة السليمانية مخالفة للواقع والقانون ولا يمكن الاعتماد عليها للفصل حول الرئاسة المشتركة حالياً".