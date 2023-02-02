سیاسة

ريتشارد ميلز: ينبغي تنفيذ اتفاقية سنجار بالتشاور مع الإيزيديين

وأكد أن "الولايات المتحدة الأمريكية تشجع التعاون القائم بين الحكومة العراقية وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)"
author_image أحمد حاجي
نائب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة ريتشارد ميلز
نائب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة ريتشارد ميلز
کوردستان نائب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة ريتشارد ميلز اتفاقية سنجار ملف النازحين

أربيل (كوردستان 24)- ‌أكد نائب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، اليوم الخميس، أنه ينبغي تنفيذ اتفاقية سنجار بالتشاور مع الإيزيديين.

وقال ريتشارد ميلز خلال حضوره جلسة مجلس الأمن الخاصة لبحث آخر التطورات في العراق، إنه "ينبغي تطبيق اتفاقية سنجار بالتشاور مع الإيزيديين"، داعياً إلى "إعادة عناصر داعش وعوائلهم من العراق وسوريا إلى أماكنهم الأصلية وتقديمهم إلى العدالة".

وتابع أن "الولايات المتحدة الأمريكية تشجع التعاون القائم بين الحكومة العراقية وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وذلك بهدف التوصل إلى حل شامل لمعالجة ملف النازحين العراقيين، ولإصدار وثائق قانونية لعوائلهم، وإعادة دمجهم في المجتمع".

 

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