السوداني: المرحلة الحالية بوابة للإصلاح الاقتصادي في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن المرحلة الحالية بوابة للإصلاح الاقتصادي في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته كوردستان 24، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الخميس، الاجتماع الثاني لاتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية، فضلاً عن هيئات؛ الضرائب والكمارك والمنافذ الحدودية والبنك المركزي".

وتابع البيان أن "الاجتماع شهد مناقشة الوضع الاقتصادي على المستوى الوطني في ظل تقلبات سعر الصرف، وتأثيراتها في السوق العراقية، كما جرت متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي تخص الضرائب والكمارك والمنافذ الحدودية وعمل المصارف، ومراجعة الإجراءات الحكومية بشأن مواجهة تذبذب أسعار الصرف، فضلاً عن متابعة التوصيات التي تم اتخاذها في الاجتماع الماضي".

وشدد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على "ضرورة وضع تقييم لعمل المصارف، ودعم المصارف الحقيقية التي نفذت متطلبات البنك المركزي، وطبقت المعايير المالية الموافِقة للسياسات المالية للدولة"، مبيناً أن "بعض المصارف ومكاتب الصيرفة لا تحقق الإسهام المرجو في ترسيخ سياسة مالية وطنية منتظمة وحقيقية".

ووجّه السوداني "بتبسيط إجراءات تعاملات التجار في دوائر الدولة المعنية، مؤكداً أن "هذه المرحلة، وعلى الرغم من حراجتها، فإنها بوابة للإصلاح الاقتصادي".

وأشار إلى "ضرورة نشر الثقافة المصرفية، التي كان من المفترض العمل بها منذ سنوات، بحيث يكون التجار ورجال الأعمال مستعدين للتعامل مع السياق الجديد للبنك المركزي، والمعايير الدولية للنظام المصرفي".

وأضاف البيان أن "الاجتماع شهد كذلك التأكيد على فاعلية نظام التحويل الجديد للتعاملات التجارية، وأثره الإيجابي في الحد من المعاملات ذات الفواتير المزوّرة التي سهّلت تهريب العملة طوال السنوات السابقة".