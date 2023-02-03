سیاسة

الرئيس الأمريكي يؤكد التزام بلاده باتفاق الإطار الاستراتيجي مع العراق

author_image سوار أحمد
العراق جو بايدن السوداني اتصال هاتفي

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التزام واشنطن باتفاق الإطار الاستراتيجي مع العراق خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، شارك فيه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال وجوده في البيت الأبيض.

وذكر بيان للبيت الأبيض، إن بايدن أكد التزام الولايات المتحدة تجاه العراق والتشاور معه بشأن التطورات الإقليمية، وأثنى على جهود رئيس الوزراء لتعزيز سيادة العراق واستقلاله.

وبحث بايدن والسوداني خلال الإتصال، جدول الأعمال الاقتصادي لرئيس الوزراء الإتحادي وخططه لضمان أن الاقتصاد العراقي يخدم الشعب العراقي، وهي خطط تقول الولايات المتحدة إنها مستعدة لتأييدها بالكامل، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن بايدن والسوداني جددا التزامهما بضمان عدم تهديد تنظيم داعش الشعب العراقي أو الأمن الإقليمي والدولي مرة أخرى.

وقال البيت الأبيض إن بايدن اغتنم زيارة ملك الأردن، عبد الله الثاني، إلى واشنطن ليدعوه إلى الانضمام إلى المكالمة مع السوداني، وجدد العاهل الأردني دعم بلاده للعراق.

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