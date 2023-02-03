بعد عام على رحيله.. والدا الطفل المغربي ريان يرزقان بمولود ذكر

أربيل (كوردستان24)- رزق والدا الطفل المغربي ريان، الذي خلّف انتشاله ميتا من بئر جافة بشمال البلاد موجة من الحزن والأسى في مختلف أرجاء العالم، بمولود ذكر الخميس بعد عام تماما على رحيله، كما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقررت إدارة مستشفى سانية الرمل بتطوان (شمال) حيث وضعت الأم سمية خرشيش مولودها، إقامة "حفل على شرفها".

وأوضحت صحيفة هسبريس الإلكترونية أن الوضع الصحي للأم مستقر، مشيرة إلى أن إدارة مستشفى سانية الرمل بتطوان (شمال) حيث وضعت مولودها، "ستخصها بحفل على شرفها". وأشارت إلى الصدفة التي يمثلها تزامن مولد الطفل مع مرور عام تماما على فاجعة مصرع ريان.

وقالت والدته سمية خرشيش لموقع "شوف تي في" المحلي: "أمس كانت ذكرى مأساة ريان واليوم رزقنا بمولود، لله ما أعطى ولله ما أخذ"، فيما أورد والده: "لا يمكنكم أن تتخيلوا مدى سعادتي".

وعاش الزوجان فاجعة فقدان ابنهما إثر سقوطه عرضا في 1 شباط/فبراير 2022 في بئر جافة عمقها 32 مترا قرب بيت العائلة في قرية نائية شمال المغرب. وسرعان ما تحولت المأساة إلى حدث عالمي حبس أنفاس الملايين الذين تابعوا طوال خمسة أيام محاولات معقدة لإنقاذه، على أمل إخراجه حيا، ليخلف انتشاله ميتا موجة من الحزن والأسى في مختلف أرجاء العالم.