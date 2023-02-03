سیاسة

هيئة الحج توجه المعتمرين بما يتعلق بالشركات وتأمين السكن

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط هيئة الحج توجيه المعتمرين

أربيل (كوردستان24)- حذرت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الجمعة، المعتمرين من الذهاب مع الشركات من دون تسلم سكنهم قبل المغادرة.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها" توعدت شركات العمرة المخالفة بتوفير سكن المعتمرين المسجلين فيها، بوضعها ضمن قائمتها السوداء ومنعها من مزاولة العمل".

وأكدت الهيئة وفقاً للبيان أنها "تتابع موضوع تلكؤ بعض شركات العمرة بتوفير السكن"، داعية "المعتمرين الى اختيار الشركات المعتمدة لدى الهيئة فقط".

يذكر أن" موسم العمرة الحالي يشهد اقبالاً متزايداً من المعتمرين لأداء مناسك العمرة في العطلة الربيعية بالتزامن مع ذروة الموسم في أشهر رجب وشعبان ورمضان".

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