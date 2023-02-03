سیاسة

الهجرة: تجهيز 2417 أسرة نازحة بالوقود في مخيمات دهوك وأربيل

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الهجرة النفط الأبيض اربيل دهوك مخيمات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، تجهيز 2417 أسرة نازحة بالوقود في مخيمات دهوك وأربيل.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، أوعزت الى فرق عمل الوزارة الميدانية في إقليم كوردستان بتقديم أفضل الخدمات للنازحين داخل المخيمات وخارجها بضمنها مادة النفط الأبيض وبواقع (100) لتر للأسرة الواحدة للاستفادة منه كوقود للتدفئة والطبخ".

وأشار البيان الى أن "فريق عمل فرع الوزارة الميداني في محافظة دهوك وزع (118) ألف لتر من مادة النفط الأبيض بين (1180) أسرة نازحة تسكن مخيم الداودية بقضاء العمادية ومخيم بيرسيفي 2 بقضاء زاخو، إضافة الى توزيع فريق عمل فرع الوزارة الميداني في محافظة أربيل (123700) لتر من مادة النفط الأبيض بين (1237) أسرة نازحة تسكن في مخيمي بحركة وحسن شام".

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