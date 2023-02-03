اقتصاد

السوداني يصدر توجيهات بشأن الدواجن بعد ارتفاع أسعار الأغذية في العراق

يأتي هذا في وقت تشهد فيه أسعار الأغذية في العراق ارتفاعاً بعد تأثرها بالتصاعد السريع لسعر صرف الدولار
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العراق العراق السوداني دواجن

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الجمعة توجيهات بشأن الدواجن بعد ارتفاع أسعار الأغذية إثر تراجع قيمة العملة المحلية في البلاد.

وجاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع عقده السوداني لبحث واقع قطاع إنتاج الدواجن في البلاد، حسبما أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وذكر البيان أن السوداني شدد على "أهمية تنويع الاقتصاد الوطني عبر هذا المنفذ الإنتاجي، فضلاً عن أولوية تأمين الأمن الغذائي للمواطنين".

ووجّه رئيس الوزراء، بحسب البيان، بـ"وضع تقديرات دقيقة في ما يتعلق بالطاقة الإنتاجية لهذا القطاع، على المستوى الوطني، ومراجعة القرارات المتعلقة بإدارة شؤون هذه الثروة وتنميتها، وإزالة أهم العقبات التي تعترض سبل توسعة هذا القطّاع الاقتصادي الحيوي".

كما وجّه بـ"تشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والتجارة وممثلين عن الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن وجهات أخرى، تتولى وضع آليات واضحة لحماية المنتج المحلي، من مختلف أصناف منتجات الدواجن".

ونقل البيان عن السوداني تأكيده "على أهمية حماية المستهلك والعمل على عدم تضرّره من ارتفاع الأسعار وضمان جودة المواد الغذائية التي يحتاجها".

يأتي هذا في وقت تشهد فيه أسعار الأغذية في العراق ارتفاعاً بعد تأثرها بالتصاعد السريع لسعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

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