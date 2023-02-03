سیاسة

السوداني يتلقى دعوة لزيارة الإمارات ويعد بتلبيتها في "أقرب فرصة"

بن زايد يؤكد "الاهتمام بتنمية الشراكة بين البلدين وتعضيدها"
author_image Kurdistan24 اربیل
العراق السوداني الإمارات محمد بن زايد

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الجمعة دعوة لزيارة الإمارات، قائلاً إنه سيلبيها في "أقرب فرصة".

وذكر مكتب السوداني في بيان أن رئيس الوزراء "تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وأضاف أن الجانبين بحثا "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها".

وجدّد محمد بن زايد، بحسب البيان، دعوة السوداني "لزيارة الإمارات العربية، من أجل المزيد من التعاون الثنائي"، مؤكداً "الاهتمام بتنمية الشراكة بين البلدين وتعضيدها".

وشكر السوداني هذه الدعوة، مشيراً إلى "حرص العراق على إقامة شراكات بنّاءة مع الأشقّاء، وأهمية التباحث في تطورات المنطقة".

ووعد السوداني بـ"تلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة"، بحسب البيان.

 

موضوعات ذات صلة
العراق

السوداني يصدر توجيهات بشأن الدواجن بعد ارتفاع أسعار الأغذية في العراق
  3 ساعات
العراق

أب ينهي حياة ابنته البلوغر خنقاً في الديوانية ويسلم نفسه للشرطة
  23:21 2023/02/01
کوردستان

اليونسكو تضع ثقافة كوردستان وتراثها وآثارها في قائمة اهتماماتها الأممية
  18:26 2023/02/01
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف