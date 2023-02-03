السوداني يتلقى دعوة لزيارة الإمارات ويعد بتلبيتها في "أقرب فرصة"

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الجمعة دعوة لزيارة الإمارات، قائلاً إنه سيلبيها في "أقرب فرصة".

وذكر مكتب السوداني في بيان أن رئيس الوزراء "تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وأضاف أن الجانبين بحثا "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها".

وجدّد محمد بن زايد، بحسب البيان، دعوة السوداني "لزيارة الإمارات العربية، من أجل المزيد من التعاون الثنائي"، مؤكداً "الاهتمام بتنمية الشراكة بين البلدين وتعضيدها".

وشكر السوداني هذه الدعوة، مشيراً إلى "حرص العراق على إقامة شراكات بنّاءة مع الأشقّاء، وأهمية التباحث في تطورات المنطقة".

ووعد السوداني بـ"تلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة"، بحسب البيان.