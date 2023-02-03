أمير الإيزيديين: طالبنا من مجلس النواب العراقي بتصنيف ما حدث للإيزيديين جريمة "إبادة جماعية"

أربيل (كوردستان 24)- كشف أمير الإيزيديين في العراق والعالم حازم تحسين بك، اليوم الجمعة، أنهم خلال زيارتهم إلى بغداد طالبوا من مجلس النواب العراقي والقوى السياسية، بتصنيف ما حدث للإيزيديين جريمة "إبادة جماعية".

وقال حازم تحسين بك في تصريح صحفي لوسائل إعلام حضرته كوردستان 24، إنه "منذ أوائل تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، زرنا عدداً من الدول الخليجية، والأوروبية، وبريطانيا، والفاتيكان".

وأضاف "كذلك في 22 من الشهر المنصرم، حضرنا جلسة للبرلمان الألماني، والتي كانت مخصصة لتصنيف ما حدث للإيزيديين جريمة إبادة جماعية، مثلما اعترفت بذلك 12 دولة أخرى".

وأوضح "أنهم خلال زيارتهم للمنظمات الدولية المتخصصة في قضايا اللاجئين وحقوق الإنسان، ركزوا على أهمية تقديم المساعدة للإيزيديين النازحين الذين يبلغ تعدادهم حالياً 250 ألف نازح في مُخيمات إقليم كوردستان".

وبخصوص زيارتهم إلى بغداد، وعقدهم لقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين، قال تحسين بك إنه "طالبنا منهم إعادة إعمار سنجار والمناطق الإيزيدية المدمّرة، وكذلك الإسراع في تسهيل إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية".

وأضاف "كما طالبنا بتنفيذ اتفاق سنجار، وتطبيع الأوضاع في المدينة ونواحيها على الصعيدين الأمني والإداري، وصرف مخصصات مالية من موازنة عام 2023 لإعادة إعمار سنجار".

وأكد أنه "طالبنا كذلك بصياغة قانون لمحاكمة عناصر تنظيم داعش، وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بمقعد (الكوتا) للإيزيديين، وتصنيف مجلس النواب العراقي ما حدث للإيزيديين جريمة إبادة جماعية".