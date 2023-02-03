محمد شكري: نعمل للحيلولة دون تأثر أصحاب أقساط الوحدات السكنية بارتفاع سعر الصرف

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري، اليوم الجمعة، أننا نعمل للحيلولة دون تأثر أصحاب أقساط الوحدات السكنية بارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية.

ويشهد العراق ارتفاعاً غير مسبوق في سعر صرف الدولار الأمريكي بالعملة المحلية حيث ارتفع من 1460 في السوق المحلية إلى 1700 خلال أقل من شهر.

وقال محمد شكري في تصريح لكوردستان 24، إنه "تحدثنا مع عدد من البنوك واتحاد المستثمرين، لكي لا يتضرر أصحاب الوحدات السكنية عند سداد أقساطهم، بانخفاض سعر صرف الدينار أمام العملة الصعبة".

وأوضح أنه "إذا استمر الدولار بالارتفاع هكذا، فإننا سنحاول بالتنسيق مع اتحاد المستثمرين إصدار قرار لصالح المواطنين، وذلك لكي يسدد أصحاب الوحدات السكنية أقساطهم بسعر أقل من السوق".

وشدد على أن "بعضاً من المستثمرين أبدوا استعدادهم لاتخاذ هذه الخطوة"، مشيراً إلى "أنهم يحاولون أن يجعلوهم مثالاً يحتذى بهم لجميع المشاريع في إقليم كوردستان".

وأكد أن "تقلب الدولار كان له أثر سلبي على جميع الأطراف".