سیاسة

في أول ظهور لها على الإعلام الكوردي.. القنصل البريطاني في أربيل تتحدث لكوردستان 24 عن عدة قضايا

وتتابع "نحن نعمل عن كثب مع الجهات المعنية في الحكومة البريطانية، وذلك بهدف إيجاد طريقة لإيصال المنتجات المحلية لإقليم كوردستان، إلى أسواق بريطانيا"
author_image أحمد حاجي
القنصل البريطاني العام الجديد في إقليم كوردستان روزي كيف
القنصل البريطاني العام الجديد في إقليم كوردستان روزي كيف
کوردستان القنصل البريطاني العام الجديد في إقليم كوردستان روزي كيف مقابلة حصرية كوردستان 24

أربيل (كوردستان 24)- في مقابلة حصرية مع كوردستان 24، من المقرر بثها في الأسبوع المقبل، تسلط القنصل البريطاني العام الجديد في إقليم كوردستان روزي كيف، وفي أول ظهور لها على الإعلام الكوردي، الضوء على عدة مواضيع وقضايا.

والقضايا التي تتحدث عنها القنصل البريطاني متعلقة بالعلاقة بين أربيل ولندن، ودعم الممكلة المتحدة للبرنامج الإصلاحي لحكومة إقليم كوردستان، وكذلك مساندة بريطانيا للإقليم في المجالات الأمنية والاقتصادية والتعليم.

وتقول روزي كيف في المقابلة "أود أن أهنئ حكومة إقليم كوردستان ورئيسها مسرور بارزاني، على نجاحهما بتصدير المنتجات المحلية للإقليم إلى دول الخليج".

وتضيف أنه "تم التحدث إلى حكومة لندن، بشأن تصدير المنتجات المحلية في إقليم كوردستان إلى بريطانيا".

وتتابع "نحن نعمل عن كثب مع الجهات المعنية في الحكومة البريطانية، وذلك بهدف إيجاد طريقة لإيصال المنتجات المحلية لإقليم كوردستان، إلى أسواق بريطانيا".

 

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